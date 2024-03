"Roller Matera trionfa nella Coppa Italia femminile, Trissino vince in serie B: il PalaForte di Vittoria Apuana protagonista"

Il Roller Matera, battendo il Valdagno per 6–1 (primo tempo 0-0), conquista, in una sorta di remake della finale dello scorso anno la sua seconda coppa Italia femminile consecutiva, confermando la propria superiorità nei confronti delle venete, già battute un anno fa. Le reti sono state segnate da Lapolla e Taccardi 2, Tarrida e Maniero (Matera); Cestonaro (Valdagno). E’ invece la seconda squadra di Trissino a conquistare la coppa Italia di serie B battendo per 6-3 (primo tempo 1-1) il Mirandola. In rete Checchetto 4, Pasquale e Lazzari (Trissino); Mirto 2, Paltrinieri (Mirandola). Le due finali, come quelle di A/1 e di A2 si sono giocate al PalaForte di Vittoria Apuana. Ieri sera è calato il sipario sulla due giorni hockeistica che il Forte dei Marmi ha avuto occasione di ospitare.