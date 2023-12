Romagna, insidia in Emilia

di Luca Ravaglia

Dopo la settimana di pausa, il campionato di rugby di serie B nel quale milita anche il Romagna Rfc riparte oggi: per i ’Galletti’ è in programma la prova in trasferta con gli Highlanders Formigine, che vedrà il fischio di inizio alle 14.30. Il Romagna difende il primato in solitaria, consolidato grazie alla vittoria sul Bologna, che ha permesso ai cesenati di portarsi a +5 sulla coppia di inseguitrici formata proprio da Bologna e Modena, avversaria con cui si chiuderà il 2023.

Il Formigine, ancora a secco di vittorie, ha bisogno di punti per muovere la propria classifica, che vede la squadra emiliana al penultimo posto con un punto di vantaggio sul Firenze, ancora fermo a quota zero. In quest’ultima trasferta dell’anno i ’Galletti’ dovranno dunque tenere alta la concentrazione e il ritmo, per confermare quanto di buono mostrato finora e aggiungere un altro tassello al proprio percorso di crescita, proprio ora che il campionato sta entrando nella sua fase centrale.

La classifica: Romagna Rfc 32, Bologna e Modena 27, Colorno 22, Pieve 21, San Benedetto e Jesi e Cus Siena 19, Gubbio 13, Lions Amaranto 10, Highlanders Formigine 1, Firenze 0.

Dopo la settimana di riposo torna in campo anche il Romagna Rfc femminile, impegnata nella prima prova casalinga della stagione di A: oggi i alle 14.30 allo stadio del Rugby di Cesena la squadra romagnola riceverà il Calvisano, con l’obiettivo di confermare l’esordio positivo di due settimane fa grazie alla vittoria per 13-10 sul Forum Iulii.

Intanto il sodalizio rugbistico ha reso noti i risultati legati alle attività di sensibilizzazione svolte durante il ‘Movember Romagnolo’, campagna dedicata all’Istituto Oncologico Romagnolo, a cui sono stati destinati i fondi raccolti: 1.360 euro. L’importante traguardo è stato raggiunto grazie alla generosità dei tanti che hanno contribuito e partecipato in prima persona alla campagna, a partire dai giocatori del Romagna Rfc, grandi protagonisti della raccolta fondi grazie all’asta benefica dei loro baffi, e al pubblico dello stadio del Rugby di Cesena, che ha acquistato le t-shirt simbolo dell’iniziativa realizzate grazie alla collaborazione con Macron. Il ‘Movember’ ha significato però anche sensibilizzare e porre l’attenzione su tematiche spesso troppo trascurate, come quelle legate alla prevenzione dei tumori maschili: quest’anno il messaggio è stato veicolato anche attraverso Radio Con.Tra e una serie di lavori artistici realizzati nelle scuole. Tra queste c’è stato l’istituto tecnico commerciale Renato Serra di Cesena.