Romagna Moriana: "Ora dobbiamo crescere"

Delusione. L’eliminazione della Pallamano Romagna nei quarti di finale dei playoff di promozione del campionato della serie A Silver per mano della formazione del Molteno lascia l’amaro in bocca alla società presieduta dal presidente Vito Sami.

La speranza era liberarsi dei lombardi vincendo la seconda e la terza gara per poi sfidare così Camerano in una serie forse proibitiva.

Ma almeno si sarebbero raggiunte le semifinali. Invece, dopo avere perso in casa, gli arancioblù hanno subito una sconfitta pesante al Pala San Giorgio che ha messo la parola fine alla stagione.

"Siamo arrivati – dice il coach Miguel Angel Moriana Lopez – alle partite cruciali in una situazione difficile perché qualche giocatore era infortunato anche se non in maniera grave. Ciò non vuole essere una scusa, ma ha condizionato però le nostre prestazioni contro Enna e pure nei playoff".

Il tecnico spagnolo entra poi nell’analisi di gara-1 contro i lombardi: "Fino al 22’ della ripresa siamo stati in partita – sottolinea l’allenatore –, ma poi abbiamo commesso troppi errori al tiro e questo ci ha penalizzato. Il risultato è stato in buona parte bugiardo, secondo me".

Il ritorno a Molteno è stata una batosta: "C’è stato un momento in cui potevamo andare sul -1, ma alcuni sbagli non ce l’hanno permesso".

Coach Moriana continua: "Sono riuscito a lavorare bene e ringrazio tutti. La squadra è molto giovane e bisogna continuare a farli crescere così il prossimo anno si può puntare all’obiettivo di raggiungere finalmente la serie A Gold, cosa che è appunto sfuggita quest’anno".

Durante il campionato il Romagna è stato segnato da alcuni risultati. Con tre pareggi si è affacciata alla nuova realtà poi ha perso però tre partite consecutive nel girone di ritorno e l’ultima partita ad Enna.

Così la formazione romagnola, che era terza in classifica, prima dell’ultima sfida ha perso due posizioni assestandosi al quinto posto in classifica che significava incontrare i lecchesi con l’eventuale bella fuori casa.

Ma a questo punto non si è arrivati e il resto ormai passa in archivio, in vista della prossima stagione.

Gli obiettivi di promozione non mancano.