Romagna, ora lo scatto. A Salerno serve vincere per blindare la classifica

Confermare il successo ottenuto nel match del girone d’andata. Si tratta dell’imperativo categorico per la Pallamano Romagna in vista dell’incontro che si disputa domani alle 18,30 a Salerno contro la Genea Lanzara. Il punteggio finale fu 26-21 per i romagnoli. I salernitani, tra alti e bassi, costituiti da 10 vittorie e nove battute d’arresto, con 20 punti dividono le ultime tre posizioni utili per i playoff con Cologne ed Enna, distanti sette punti da Sassari che è la prima esclusa e andrà a disputare i playout.

L’avversario non è ancora deciso perché mancano tre partite alla fine della stagione regolare e il fanalino di coda Lions Teramo potrebbe superare il Cus Palermo. Tornando alla sfida contro i campani, la formazione allenata da coach Miguel Angel Moriana Lopez ha lavorato alacremente durante la sosta per le festività per arrivare pronta al rush finale che, oltre al Lanzara, vede protagoniste il Cus Palermo tra le mura amiche e l’Enna in trasferta. Gli arancioblù sono già qualificati per gli spareggi e, al momento, sono quinti alla pari col Molteno che sarebbe anche l’avversario nella post season. Stagione finita per Mirco Rinaldo, Cristian Amaroli ha recuperato da un lungo infortunio così come l’ala Martin Di Domenico. Anche Mengoli non sarà al meglio mentre lo spagnolo Lamarca dovrebbe avere recuperato.

Il Genea Lanzara, guidata dall’ex pivot della nazionale e secondo di Riccardo Trillini al Campus Italia, può guadagnare ancora qualche posizione se vince le tre partite rimanenti, sperando che Romagna, Molteno e Chiaravalle perdano dei colpi. Confrontando i marcatori, il salernitano Luigi Arena batte tutti dall’alto dei suoi 129 gol, seguito dal compagno Alessandro Francesco Florio che si ferma a quota 104 mentre il primo marcatore arancioblù è il terzino spagnolo Javier Lamarca che ha messo a segno 102 reti. Il giocatore del Romagna, Gregorio Mazzanti, ha realizzato 83 gol, davanti a capitan Alexandru Rotaru (70). Ancora alla ribalta il Genea Lanzara con Lorenzo Fragnito, autore di 68 segnature mentre, sull’altra sponda, Martin Di Domenico ha scagliato la palla in rete in 64 occasioni.

Le altre gare: Cus Palermo-Campus Italia, Chiaravalle-Lions Teramo, Verdeazzurro Sassari-Camerano, Haenna-Cologne, Tecnocem 85 San Lazzaro-San Giorgio Molteno.

La classifica: Camerano 35; Tecnocem San Lazzaro 27; Chiaravalle 26; Pallamano Romagna, San Giorgio Molteno 24; Cologne, Lanzara, Haenna 20; Verdeazzurro Sassari 13; Campus Italia 8; Cus Palermo 6; Lions Teramo 5.

m. m.