Romagna Rfc a caccia del tris

Il Romagna Rugby Rfc torna in campo andando in cerca del tris di vittorie nel campionato di serie B. Dopo aver conquistato i primi due successi (con bonus) nelle prime due uscite stagionali, oggi i Galletti saranno in effetti di nuovo in scena sul loro terreno di gioco amico di Sant’Egidio, dove alle 15.30 ospiteranno il Cus Siena. L’intento è quello di continuare su un percorso imboccato decisamente nella giusta direzione e che fin qui ha sempre permesso alla squadra di raccogliere il massimo della posta in palio mettendo in campo prestazioni solide e concrete, come dimostrano le 11 mete complessive segnate. Un buon ritmo che dovrà essere confermato in questa nuova sfida con un’avversaria da non sottovalutare.

Il Siena arriva a questo appuntamento con 6 punti, grazie al punto di bonus raccolto all’esordio e alla vittoria di domenica scorsa nella prova con il Gubbio. Gli unici precedenti confronti con la formazione senese risalgono al 2018-19 e sono entrambi a favore dei Galletti. La strada per poter centrare l’obiettivo stagionale di tornare in A è lunga e le concorrenti di alto livello non mancano, come sta già dimostrando la graduatoria delle prime giornate, ma in ogni caso l’approccio è quello giusto. L’ingresso è libero.

Ecco i convocati: Bissoni, Burioli, Calbucci, Di Franco, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Giannuli, Giardi, Greene, Lamptey, Marini, Maroncelli, Martinelli, Piccirillo, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Tauro, Vincic, Zani.

Classifica: Romagna Rfc, Bologna e Modena 10, Jesi 9, San Benedetto e Cus Siena 6, Colorno 5, Gubbio 4, Highlanders Formigine 1, Pieve, Firenze, Lions Amaranto 0.

Luca Ravaglia