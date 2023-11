"Romagna Rfc vince la prima in A: 13-10 al Forum Iulii"

RUGBY, DONNE OK

Domenica è scesa in campo anche la formazione femminile del Romagna Rfc, che ha iniziato la nuova stagione in A con una vittoria di misura nel finale di una partita molto fisica e combattuta sul campo del Forum Iulii, franchigia che riunisce diverse formazioni del Friuli Venezia Giulia. Le romagnole si sono imposte per 13-10 beffando proprio allo scadere la squadra di casa e confermando così il successo ottenuto nello scorso campionato. Il campionato ritornerà il 10 dicembre con la gara casalinga con il Calvisano.