Romagna, si ricomincia

Dopo più di un mese di sosta riparte il cammino del campionato di serie A Silver. La Pallamano Romagna, che si è allenata a pieno regime durante la sosta, inizia il girone di ritorno affrontando domani alle 19 alla Cavina il Verdeazzurro Sassari. Al giro di boa sono i sardi gli avversari degli arancioblù, quella squadra che, all’esordio, impose il pareggio in terra sarda. Che poi i punti consecutivi divennero tre perché il Romagna collezionò altri due pari. Poi, nel corso del girone d’andata, Sassari ha ottenuto l’ottava posizione, posto utile come ultimo dei playoff in cui al momento incontrerebbe la capolista Camerano. Sono 10 i punti in classifica, frutto di quattro successi, due pari e cinque battute d’arresto, 298 gol fatti, 325 reti subite. Rispetto al debutto, la squadra allenata dal coach spagnolo Miguel Angel Moriana Lopez è più rodata ed è cresciuta parecchio. Si tratta di un mix di giocatori esperti e giovani che dovrebbero avere la meglio di una squadra come il Sassari. Soprattutto davanti al proprio pubblico che infonde un calore intenso ai propri beniamini. Tornando al Sassari, Luigi Bianco è il cannoniere del team avendo realizzato 74 segnature, seguito da Tomas De San Roque Signes con 48 reti all’attivo e Juan Manuel Bendini con 39 gol.

Altre gare: Cus Palermo–Enna, Campus Italia–Chiaravalle, Camerano–Molteno, Lanzara–Teramo, Cologne–San Lazzaro.

Classifica: Camerano 19; Pallamano Romagna, Cologne 16; San Lazzaro 15; Chiaravalle 14; Molteno 13; Lanzara, Sassari 10; Enna 9; Cus Palermo, Campus Italia 4; Teramo 2.