Rosamimosa, foto e classifica della 37esima edizione

Firenze, 10 marzo 2024 – Nel suggestivo scenario delle colline di Firenze Soffiano, la Asd Podismo Le Torri ha tenuto la 37ª edizione di Rosamimosa, una corsa podistica straordinaria dedicata esclusivamente alle donne in onore della Festa della Donna. L'evento, realizzato in collaborazione con il centro antiviolenza Artemisia, ha visto la partecipazione di donne determinate pronte a mettersi in gioco su un percorso competitivo di 8,5 chilometri, che ha avuto inizio dalla prestigiosa pista di Atletica Bruno Betti in via del Filarete. Il messaggio trasmesso dalla manifestazione è stato forte e chiaro: "Donne in corsa contro la violenza".

Nonostante un'improvvisa e violenta tempesta, che ha minacciato di offuscare la gioia della festa, le partecipanti hanno affrontato la gara con determinazione, dimostrando una straordinaria volontà di praticare lo sport e testimoniare la forza delle donne contro ogni forma di ingiustizia sociale. La tenacia delle partecipanti è stata catturata attraverso l'obiettivo attento della Ets Regalami un sorriso, il cui lavoro ha immortalato ogni istante della corsa.

Le fotografie, indicizzate per la ricerca attraverso il numero del pettorale, rappresentano un prezioso ricordo di questa giornata indimenticabile, dove lo spirito sportivo si è unito alla determinazione nel contrastare la violenza di genere. L'atmosfera carica di energia positiva ha reso la 37ª edizione di Rosamimosa un evento straordinario, evidenziando il potere delle donne nell'affrontare le sfide, correre verso l'uguaglianza e promuovere un messaggio di solidarietà contro la violenza. La manifestazione non è stata solo una corsa, ma un inno alla forza femminile che, anche di fronte alle avversità meteorologiche, ha dimostrato di poter superare ogni ostacolo con grinta e determinazione.