Rugby A Elite: Diavoli contro i Rangers, che non hanno mai vinto e sono praticamente retrocessi. Marco Fuser smette di giocare. Contro il Vicenza deve essere una formalità

Al Mirabello, quart’ultima giornata di A Elite: il Valorugby, in piena corsa verso i play-off, riceve alle 16 i Rangers Vicenza, squadra neo-promossa, debuttante e ultima in classifica.

I vicentini, dai colori bianco e rosso come il mitico Lanerossi Vicenza di Paolo Rossi, non hanno ancora vinto in questa loro prima stagione nel massimo campionato e sono sul bilico della retrocessione, come Wile Coyote su quello del burrone: se oggi non espugneranno il Mirabello arriverà per loro la certezza matematica del ritorno nella categoria di sotto.

Il divario in classifica e il ricordo della gara d’andata lasciano presagire una partita divertente e ricca di segnature: a Vicenza i Rangers giunsero a un passo dal successo contro i Diavoli, che all’ultimo minuto, sotto 28-30, rubarono una touche nella propria area, risalirono a ondate l’intero campo e segnarono all’ultimo respiro con Ezequiel Garziera, vecchio lupo della prima linea granata.

La partita di questo pomeriggio è interessante anche per altri motivi: alle 15, un’ora prima del kick off, saranno inaugurate la nuova tribuna del Mirabello, dai vividi colori verde, bianco e rosso, l’area bar-ospitalità e l’angolo del merchandising, questi ultimi finanziati dal club granata presieduto da Enrico Grassi.

Sarà pure l’occasione dell’addio al rugby giocato da parte di Marco Fuser, ex grande terza linea azzurro; 41 cap in nazionale, una meta nel Sei Nazioni, trevigiano, 33 anni, la partecipazione alla Coppa del Mondo 2015, Fuser è arrivato nella scorsa estate a Reggio ma ha potuto aiutare la squadra solo saltuariamente (quattro presenze, una da titolare), causa guai fisici.

Anche oggi Fuser non riuscirà a essere in formazione, una formazione dai tratti sperimentali preparata dai tre co-allenatori granata: mediana inedita (a riposo Renton, a mezzo riposo Ledesma, ancora indisponibile Newton, in campo coach Violi), prima linea inusuale e per la prima volta insieme i fratelli Rimpelli.

Il XV dei Diavoli: Farolini; Mastandrea, Resino, Bertaccini, Pagnani; Barnes, Violi; Ruaro, Sbrocco, Nasove; Gerosa, Dell’Acqua (cap.); Mattioli, Marinello, Rimpelli Daniele. Panchina: Garziera, Mazzanti, Favre; Du Preez, Paolucci, Rimpelli Davide; Ledesma, Colombo. All.: M.Violi.

La partita è trasmessa in diretta da Rai Sport. Biglietti su Ciaotickets e, dalle 15, al botteghino del Mirabello.

Serie A Elite, quindicesima giornata: ieri Mogliano-Lyons 38-32, Fiamme Oro-Rovigo; oggi Colorno-Petrarca (ore 14.30), Valorugby-Rangers (ore 16, Rai Sport). Riposa il Viadana.

Classifica: Rovigo 46 punti, Viadana 46, Hbs Colorno 40, Petrarca Padova 39, Valorugby Emilia 37, Fiamme Oro Roma 31; Mogliano Veneto 22; Lyons Piacenza 22, Rangers Vicenza 2.

Serie C. Alle 14.30 Guastalla-Carpi, al campo Ferrarini, e Romagna-Valorugby B, a Ravenna.