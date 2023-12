Rugby. Acea, contro il Messina serve il risultato

L’Acea Rugby Perugia torna in campo oggi dopo la sconfitta in esterna dello scorso weekend sul campo dell’Unione Capitolina. La classifica è precaria e c’è bisogno di punti al più presto: i biancorossi rimangono per ora penultimi a quota 5. Si torna a giocare di fronte al pubblico amico dell’impianto sportivo di Pian di Massiano: avversario di turno sarà il Messina Rugby, quartultimo con 17 punti. L’incontro è piuttosto delicato e i ragazzi di coach Fabiani non vogliono fallire l’ultimo appuntamento dell’anno, prima della pausa invernale (il campionato riprenderà il 14 gennaio 2024). L’orario è insolito: il fischio d’inizio è infatti previsto per le 12, dunque gli atleti dovranno regolarsi con l’alimentazione. Una difficoltà in più insomma, ma sarà la stessa cosa per entrambe le squadre. Arbitra la partita Paolo Acciarri di Perugia.