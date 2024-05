Rugby Al raggruppamento Under 12 disputato in casa dell’Etruria. Gli Apuani di Spadoni in costante crescita

Proseguono senza sosta gli impegni per le compagini degli Apuani Rugby Asd. In questa ultima domenica di maggio i ragazzi della compagine Under 12 sono stati protagonisti sul campo degli Etruria Rugby-Mascalzoni del Canale. La squadra degli Apuani Rugby è stata inserita in un raggruppamento con girone andata e ritorno insieme ai padroni di casa dei Mascalzoni del Canale e al Rosignano, mantenendo un perfetto equilibrio. Il “gregge“ ha portato a casa due meritate vittorie, vincendo una partita con ognuna delle due rivali e perdendo l’altra.

Gli incontri hanno regalato emozioni e spettacolo, scivolando via su un sostanziale piano di equilibrio, regalando ai presenti incontri combattuti soprattutto sul piano fisico. I nostri ragazzi hanno combattuto come dei leoni e anche nei momenti più difficili non hanno mai mollato, anzi hanno tirato fuori le unghie battendosi alla pari contro squadre fisicamente più dotate e con un bagaglio di esperienza maggiore. Gli Under 12 degli Apuani Rugby, pur trovandosi in una situazione a loro inusuale, non hanno mai mollato di un solo centimetro, hanno lottato con la grinta, facendo emergere tutte le loro qualità.

"Non posso che essere soddisfatto di questo ulteriore passo avanti fatto dai miei ragazzi – commenta entusiasta a fine gara l’allenatore Andrea Spadoni –. Hanno dimostrato grinta, testa e tanto cuore. Sono convinto che se proseguiremo in questo percorso di crescita, presto ci toglieremo numerose soddisfazioni. Rinnovo i complimenti a questi fantastici ragazzi che nonostante le mille difficoltà non hanno mai mollato!".

La formazione Under 12 apuana sarà impegnata il 2 giugno, nel giorno della festa della Repubblica, a Parto, nella seconda edizione del torneo “Cambi-Visintin“ e concluderà gli impegni di questa stagione l’8 giugno, giocando l’ultimo raggruppamento in casa con gli amici dello Spezia Rugby.

Nella foto, una spettacolare azione di gioco degli Apuani Rugby