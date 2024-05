Rugby. Andata dei playout. Formigine vince di misura

Fanno un piccolo passo verso la salvezza gli Highlanders Formigine che nella sfida di andata del playout di Serie B battono 18-16 il Benevento. La gara si è giocata sul campo neutro di Viterbo, stessa sede della sfida di ritorno in programma fra sette giorni domenica 26. Un "pasticcio" nato dopo che le due squadre si erano accordate per giocare la semifinale playout in gara unica in campo neutro nel Lazio per risparmiare sui costi di trasferta, decisione avvallata dalla Federazione ma sulla quale era arrivata la protesta delle altre due semifinaliste San Marco Venezia Mestre e Pro Recco (41-43 ieri l’andata in Veneto), che nella finale playout (solo una squadra su 4 scende in C) avrebbero affrontato un avversario più riposato grazie alla sfida unica. La protesta verso la Fir ha portato alla decisione, appena 24 ore prima della gara, di far giocare entrambe le gare fra formiginesi e campani in campo neutro, con alla fine il doppio di costi per entrambe.