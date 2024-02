Rugby B: alle 14,30 in campo pure pieve contro il Cus Siena. L’Emil Banca col Colorno per blindare il secondo posto

Secondo posto in palio al Bonori. Oggi pomeriggio alle 14.30 l’Emil Banca padrona di casa ospita la formazione cadetta del Colorno, in un confronto decisivo. Sulla carta irraggiungibile la capolista Romagna, attualmente a +12 proprio sui bolognesi, oggi in palio c’è il secondo posto che a conti fatti potrebbe valere tanto in vista della prossima stagione in chiave serie A. Compito non facile, visto che i ragazzi di Francesco Brolis, affronteranno la squadra forse più in forma del momento. Sempre alle 14.30 è in programma la sfida casalinga anche per il Pieve. Il quindici di Renzo Balboni è atteso dal confronto dello Sgorbati di Pieve di Cento con il Cus Siena. Reduce da periodo particolarmente positivo il Pieve prova a continuare sulla scia dei risultati ottenuti cercando di battere anche la formazione toscana. In classifica, in attesa dell’omologazione della vittoria del Colorno sul Modena, l’Emil Banca attualmente è seconda a quota 55.

Le altre gare: Romagna-Jesi, Modena-Formigine, Gubbio-Firenze, Unione San Benedetto-Lions Amaranto.

La classifica: Romagna 67, Bologna 55, Modena e Colorno 52, Unione San Benedetto 39, Pieve 34, Jesi 31, Cus Siena 24, Gubbio 23, Lions Amaranto 20, Firenze 14, Highlanders Formigine 8.

f. m.