Rugby. Banca Centro Cus chiude col botto il 2023. Vittoria con gli Highlanders Formigine

Il Banca Centro Cus Siena Rugby ha chiuso il 2023 con una bella vittoria: contro gli Highlanders Formigine, i bianconeri sono scesi in campo determinati e non hanno lasciato nulla al caso, tanto importante era la posta in gioco. I gialloneri e si sono presentati a Colle Val d’Elsa per riaprire una classifica che, complice la vittoria del Firenze 1931 dello scorso turno, li vedeva relegati in ultima posizione, i senesi (finalmente in campo Fusi dopo il lungo stop), sono partiti a spron battuto e hanno chiuso gli avversari nella propria metà campo per i primi 30 minuti dell’incontro; la retroguardia emiliana ha però retto bene le sfuriate cussine. Dopo una lunghissima fase di attacco senza segnature ci ha pensato Filippo Bartolomucci a sbloccare il risultato con una punizione (3-0). I gialloneri sono stati bravi a rispondere nell’ultima fase di gioco riportandosi sul 3-3. Nell’intervallo Romei ha chiesto ai suoi maggiore concretezza e i risultati si sono visti subito: dopo una meravigliosa azione corale di attacco Castagnini ha schiacciato in tuffo e Bartolomucci ha trasformato. Poi Taipi è stato autore di un intercetto da manuale in una fase di attacco del Formigine e ha schiacciato al centro dei pali dopo aver percorso tutto il campo con la retroguardia avversaria alle calcagna (17-3).

Nell’ultima azione utile sono stati gli avversari a schiacciare in meta la palla del 17-10 finale. Per i senesi un po’ di rammarico per aver concesso il punto di bonus difensivo agli avversari, ma anche la grande soddisfazione di aver concluso l’annata, alla nona partita su 22, in settima posizione con un punto in più del bottino dell’intera scorsa stagione, 23 contro 22.