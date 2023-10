Rugby. Banca Centro Cus ospita a Colle. Pieve di Cento

Vuole riscattare subito la pesante sconfitta incassata sette giorni fa a Cesena, il Banca Centro Cus Siena. Questo pomeriggio – start alle 14,30 a Colle di Val d’Elsa, visti i lavori di ristrutturazione in corso al Sabbione – i bianconeri affronteranno il Rugby Pieve di Cento, in una sfida fondamentale in ottica salvezza. Per farsi trovare pronti all’appuntamento Romei e lo staff tecnico hanno deciso di differenziare il lavoro settimanale con un programma adatto a smaltire le scorie che ha lasciato la sconfitta con il Romagna Rugby e preparare al meglio l’incontro. E’ stata proprio una giornata di dimenticare, quella vissuta dai cussini nel bellissimo impianto cesenate: gli avversari, neoretrocessi dalla Serie A, si sono dimostrati più forti in tutti i fondamentali e alla fine il confronto si è chiuso sul 92-5 (l’unico acuto la segnatura di Finnigan Kilby a fine primo tempo), nella consapevolezza comunque di essersi messi alle spalle la sfida probabilmente più dura dell’anno in cui difficilmente il Banca Centro Cus Siena avrebbe racimolato punti anche giocando al meglio. E’ quindi giunto il momento, per i bianconeri, di guardare avanti, di guardare al Pieve che nelle prime tre giornate ha raggranellato 5 punti.

Uno sguardo anche alle altre partite della quarta giornata in programma questo pomeriggio alle 14,30: Jesi-Romagna, Colorno-Bologna, Highlanders Formigine-Modena, Firenze-Gubbio e Lions Amaranto- Unione San Benedetto.

Questa l’attuale classifica del girone 2 di serie B: Bologna e Romagna 15; Modena 14; Unione San Benedetto 11; Jesi 9; Gubbio 8; Banca Centro Cus Siena e Colorno 6; Pieve 5; Highlanders Formigine e Lions Amaranto 1; Firenze 0.