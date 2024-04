Rugby. Banca Centro Cus Siena trionfa sul campo di Formigine. Inizio difficile, poi il successo arriva all’ultima azione

Una vittoria fuori regione fa sempre piacere, se poi il risultato porta 5 punti in classifica per il bonus offensivo ancora di più; e se il successo (20-26) arriva all’ultima azione utile, dopo un parziale di 17-0 è comprensibile la gioia con cui il Banca Centro Cus Siena ha cantato La Verbena sul campo degli Highlanders di Formigine. La partita è iniziata nel peggiore dei modi con i padroni di casa capaci di segnare una meta al pronti via (7-0). La prima frazione di gioco è stata tutta a favore dei padroni di casa che l’hanno chiusa 10-0. Nell’intervallo Romei ha dato ai ragazzi gli spunti per rimettere in piedi l’incontro, ma anche l’avvio della seconda frazione è stato a tinte giallonere (17-0). Ma quando gli Highlanders sono rimasti in 14 per un bruttissimo placcaggio alto su Sampieri punito con un giusto cartellino rosso, i bianconeri si sono svegliati, iniziando a giocare con maggior concretezza e sono così arrivate le marcature di Bartalini (17-7) e la prima di Sampieri (17-14) a cui i padroni di casa hanno risposto con una punizione per riallungare sul 20-14. Sampieri ha poi realizzato una seconda marcatura, non trasformata (20-19). L’opportunità di vincere è arrivata con una punizione che però si è stampata sul palo a pochi minuti dal gong; l’errore ha dato la giusta carica ai bianconeri per entrare in meta da maul avanzante con Ancilli che schiacciando ha portato anche il punto del bonus offensivo. Nell’annata più difficile, con il Sabbione chiuso per lavori e gli atleti dilettanti costretti a spostarsi a Gracciano per allenarsi, è arrivata la risposta più bella che ha riempito di orgoglio tutto l’ambiente ovale cittadino. Il tecnico Romei ha ringraziato i giocatori, alcuni non al top, per la grande prova di carattere. Appuntamento a domenica, alle 15,30, a Colle val d’Elsa per l’ultima gara interna contro Bologna.