Rugby. Banca Centro Cus, un’annata oltre ogni aspettativa. Nonostante le tante assenze buona prova a casa Colorno

Doveva essere la stagione più incerta e difficile per il Banca Centro Cus Siena, alle prese con i lavori del Sabbione e con il trasferimento nell’impianto di Gracciano, grazie alla calorosa accoglienza del Valdelsa Rugby. Si è trasformata in un’annata in cui i seniores bianconeri hanno dato spettacolo concludendo con pieno merito in settima posizione nel terzo campionato nazionale. Una formazione fatta da talenti nati e vissuti in casa, atleti dilettanti che hanno pagato una quota annuale e si sono allenati tre volte a settimana a Gracciano e in palestra. Un carattere che si è visto domenica dopo domenica. Nell’ultimo incontro stagionale, terminato per 52-13 per i padroni di casa del Rugby Colorno, i cussini arrivati decimati da assenze e infortuni hanno comunque realizzato una meta e due punizioni chiudendo a quota 45. Emozionante l’impresa dei ragazzi di Romei, affiancato da Carmignani, Barone, Baruffaldi e dalla preparatrice atletica Calzeroni: 8 vittorie e un pareggio hanno portato il record di punti assoluti in serie B, campionato che vede i senesi protagonisti dalla stagione 2018/19. Anche il Valdelsa Rugby, dopo alcuni anni di difficoltà, ha colto importanti risultati anche grazie alla collaborazione con i bianconeri. I vertici della palla ovale senese hanno espresso la propria gratitudine ai giocatori e allo staff, in particolare ai più giovani, sempre all’altezza, e a Filippo Bartolomucci, tornato a casa dopo la stagione in serie A a Livorno e le esperienze a Perugia, che si è messo disposizione per alzare il livello tecnico del gruppo. Nella stagione 2024/25 la formula per la Serie B sarà articolata non più su 4 gironi da 12, ma su 5 da 10. I campionati saranno quindi meno gravosi con meno gare esterne e con la certezza di una nuova trasferta in Toscana visto che dal girone promozione della C saliranno o i Cavalieri Union Cadetta o l’Unione Rugby Firenze. Nello scontro salvezza, il Firenze Rugby 1931 ha dominato sugli Highlanders Formigine.