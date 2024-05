Rugby. Berserker, ko con gli Orsi Pistoia. Passo falso da lasciarsi alle spalle

Sconfitta di misura per i Berserker sul campo degli Orsi Pistoia nella penultima giornata del Trofeo Silvano Gesi, seconda fase del campionato di Serie C di rugby regionale per le squadre che non si sono qualificate ai play-off promozione. Sul difficile campo pistoiese i ragazzi di coach Firenzani hanno dovuto fare i conti con la maggior mole in mischia dei padroni di casa, protagonisti di un gioco al limite del regolamento, che ha causato nervosismo e reazioni fra le file azzurro-granata. I Berserker si sono innervositi, non riuscendo di conseguenza ad esprimersi al meglio. Un passo falso che il gruppo espressione del Gambassi Rugby e dell’Unione Rugby Montelupo Empoli si dovrà ora lasciare alle spalle per concentrarsi per l’ultima giornata, ovvero il ritorno del derby della Valdelsa, di domenica prossima a Colle val d’Elsa contro il Cus Siena.

Questa la formazione dell’Empolese Valdelsa scesa in campo a Pistoia: Giorgi, Lassi, Popescu, Simoncini D., Goretti, Cameli, Simoncini A., Fanciullacci, Alessandri Mar., Garinei, Cannas, Alessandri Mat., Rizzello, Burgassi, Banti. A disposizione: Tarquini, Passardi, Parenti, Vincelles, Nesti. Per i Berserker protagonista Burgassi, che ha prima realizzato un calcio di punizione e poi messo a segno e successivamente trasformato una metà, mentre l’altra metà porta la firma di Garinei.