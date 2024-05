RUGBY. Burgassi show: i Berserker battono il Cus Siena e chiudono al quarto posto

Sei vittorie e quattro sconfitte. Questo il bilancio dei Berserker nella seconda fase del campionato di Serie C regionale dedicata alle squadre che non sono in lizza per la promozione, e che mette in palio il trofeo Gesi. Un bottino che ha permesso alla squadra di coach Firenzani di chiudere al quarto posto e maturato grazie all’ultimo successo, in trasferta, nel derby della Valdelsa. Sul campo del Cus Siena, compagine formata dall’unione con il gruppo della Colligiana, i Berserker si sono infatti imposti per 25-30, al termine di un match molto combattuto. Una vittoria, quindi, quanto mai sudata ma meritata per quanto visto sul terreno di gioco, dove i padroni di casa sono stati bravi a sfruttare le touche e a mettere in seria difficoltà i ragazzi del Gambassi Rugby e dell’Unione Rugby Montelupo Empoli, ma la mischia chiusa stabile ha permesso ai trequarti azzurro-granata dell’Empolese Valdelsa di sfruttare al meglio gli spazi esterni. Mattatore assoluto della partita Tommaso Burgassi, autore di ben 25 punti, coadiuvato dal solito indomabile capitan Massimiliano Goretti.

Oltre a realizzare e trasformare due mete, infatti, Burgassi ha trasformato anche quella messa a segno da Goretti e piazzato tra i pali tre calci di punizione. Questa la formazione dei Berserker scesa in campo: Giorgi, Lassi, Tarquini, Simoncini D., Goretti, Vincelles, Cameli, Popescu, Banti, Garinei, Cannas, Alessandri Mat., Rizzello, Bartolini, Burgassi. A disposizione: Passardi, Di Lauro, Simoncini A., Parenti, Goldman, Istorico.

Un piazzamento, il quarto posto finale, che può essere considerato un risultato tutto sommato giusto, ma che sta un po’ stretto ai ragazzi di Firenzani, considerando il potenziale della squadra. Dovrà quindi rappresentare uno stimolo per continuare a crescere e migliorarsi, in vista della prossima stagione.