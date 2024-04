Rugby C1, semifinali playoff. L’Essepigi a Parma pensando a D’Amen

Vuole vincere anche per dedicare la vittoria al proprio preparatore atletico la Essepigi Fano Rugby, entrata nella settimana che la condurrà all’attesissima sfida di andata della semifinale playoff di C1. Il professor Giancarlo D’Amen è infatti ricoverato in condizioni critiche da sabato scorso al "Torrette" di Ancona, dopo esser stato investito da una moto mentre attraversava le strisce pedonali assieme alla moglie. Tutta la società del presidente Giorgio Brunacci sta tifando per lui e la prima squadra fanese glielo vuole dimostrare con una grande prestazione in campo domenica 28 aprile a Parma, dalle ore 15,30, nel primo round dello spareggio con la cadetta del Rugby Parma di serie A. "Andremo a Parma con la consapevolezza del nostro potenziale e con la voglia di metterlo in campo – commenta l’allenatore della mischia rossoblù Franco Tonelli, col resto del gruppo vicinissimo a D’Amen –. Dopodiché si sa che può accadere di tutto in una partita, ma l’importante è affrontarla a viso aperto, fiduciosi e con la massima serenità possibile. Essendoci però una sfida di ritorno, bisognerà lottare su ogni palla dal segnale d’avvio della prima al fischio di chiusura della seconda perché anche un solo punto alla fine può fare la differenza. In queste settimane di pausa ci siamo preparati con scrupolo e abbiamo buone chance, ma trattandosi di una cadetta resta l’incognita di ritrovarsi all’ultimo momento dall’altra parte qualche professionista".

b. t.