I Cavalieri tornano a vincere: Civitavecchia sconfitta, il sogno playoff continua

Prato, 25 febbraio 2024 - “Faccio i complimenti ai ragazzi: ognuno di loro ha dato il massimo. Voglio menzionare stavolta la prova di Facchini solo perché era alla sua seconda partita in A e si è rivelato il migliore in campo: segno anche della bontà del lavoro condotto dal nostro settore giovanile”. Il presidente Francesco Fusi ha così salutato il 40-17 che i Cavalieri Union hanno inflitto al Chersoni al Civitavecchia, nell'incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A di rugby.

Per capitan Puglia e soci si tratta della tredicesima vittoria stagionale, nonché della ripartenza dopo lo stop a sorpresa contro Capitolina nella sfida precedente. E con il secondo posto nel girone 3 sempre più consolidato, i Cavalieri andranno a Napoli domenica prossima per continuare a cullare il sogno playoff.

CAVALIERI UNION: Pesci, Guidoreni, Nistri, Pancini (53’ Puglia), Fattori, Magni, Renzoni (41’ Marzucchi), Facchini, Righini (53’ Reali), Attucci, Casciello (41’ Gianassi), Mardegan (57’ Ciampolini), Sassi (41’ Pesucci), Di Leo (41’ Scuccimarra), Rudalli (41’ Sansone); all. Chiesa

CIVITAVECCHIA: Tremulo, Santoro (70’ Scotti), Vender, Vella, Levantaci (51’ Rossi, 75’ Scisciani), Alegiani, Susperregui, Duca, Asoli, Carparelli (59’ Simeone), Manuelli, Auriemma, Cusimano (58’ Centracchio), Battaglini, Nicita (60’ Tichetti); all. Lo Greco Arbitro: Riccardo Fagiolo (Roma) Marcatori: 9’ m Fattori tr Magni (7 a 0), 10’ m Nistri tr Magni (14 a 0), 18’ m Magni tr Magni (21 a 0), 24’ m Guidoreni tr Magni (28 a 0), 29’ m Magni (33 a 0), 34’ m Pancini tr Magni (40 a 0); 59’ m Duca (40 a 5), 79’ m Tremulo (40 a 10), 87’ m Asoli tr Tremulo (40 a 17)

