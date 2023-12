Rugby. Cavalieri, Zucconi con l’Italia under 20 La Nazionale U20 ha convocato Cesare Zucconi dei Cavalieri Union, mentre 12 giovani della stessa squadra hanno partecipato al test fra le rappresentative regionali della Toscana e dell'Emilia-Romagna. Una pausa per i senior dei Cavalieri, ma un'opportunità per i giovani.