Rugby, c’è San Benedetto. Formigine recupera, servono punti salvezza

Col campionato ancora fermo, nella Serie B oggi si gioca (ore 15,30) l’ultimo recupero rimasto, quello fra Highlanders Formigine e San Benedetto, gara rinviata per il maltempo qualche settimana fa. Dopo il successo su Jesi i formiginesi si sono rilanciati, sempre all’ultimo posto ma a -3 dal Firenze nella sfida a due per evitare l’ultima piazza che manda al playout da cui 3 squadre scendono in C, le due perdenti delle semifinali del 19 e 26 maggio e la perdente della finale fra le due vincenti (2 giugno).

Classifica dopo la 18^ giornata: Romagna 85, Colorno B 72, Bologna 70, Giacobazzi Modena 69, Pieve 50, UR San Benedetto* 41, Cus Siena 40, Jesi 34, Lions Amaranto 33, Gubbio 28, Firenze 15, Highlanders Formigine* 12. Il prossimo turno del 14 aprile prevede Romagna-Highlanders e Cus Siena-Giacobazzi.