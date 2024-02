Rugby. Crocevia Giacobazzi: "Colorno è decisiva»

"È la partita più importante della stagione, il primo vero crocevia del campionato". Non usa mezzi termini il terza linea Luca Venturelli per definire la trasferta del Giacobazzi a Colorno, che vedrà alle ore 17 sfidarsi le due inseguitrici dirette della capolista Romagna. Il big match è la gara clou della 14a giornata in cui gli Highlanders Formigine ultimi ricevono alle 14,30 il Bologna terzo della classe. "Arriviamo a questo scontro diretto in buone condizioni, ma lo stesso si può dire di Colorno – spiega Venturelli – . A parte un paio di giocatori, la squadra è al completo, stiamo bene fisicamente".

Le altre del 14° turno: Cus Siena-Romagna, Jesi-Pieve, Firenze-UR San Benedetto, Lions Amaranto-Gubbio.

Classifica: Romagna 62, Giacobazzi, Colorno B 52, Bologna Rugby 50, San Benedetto 34, Jesi 31, Rugby Pieve 29, Cus Siena 24, Gubbio 23, Lions Amaranto 15, Firenze 13, Highlanders 8.