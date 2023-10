RUGBY. Cus al Trevisani contro Forlì per dare continuità

Dopo aver ritrovato il gusto della vittoria, espugnando il terreno di Bologna (dimenticando così la beffa del debutto contro Imola in casa), il Cus Ferrara torna tra le mura amiche del Trevisani dove, con inizio alle 15.30, ospita Forlì.

Favori del pronostico per i padroni di casa, che recuperano qualche indisponibile e finalmente si avvicinano all’assetto ottimale; Dardani schiera dall’inizio una terza di peso con De Paoli, Amadio e Zingaro, mentre l’indisponibilità di Rimessi in prima linea apre le porte all’impiego di Della Porta e Benini dall’inizio.

Nuovo assetto anche per la linea veloce, con Bondoni che torna a 15 e Gatti e Semenza alle ali: attesi i frutti dell’intenso lavoro per reparti svolto in settimana, con un occhio anche alla difesa, registrata in alcune fasi. Un pensiero particolare i compagni l’avranno per Pokam, il cui infortunio al ginocchio si conferma purtroppo grave, con il seconda linea che dovrà stare lontano dai campi per qualche mese.

Si dovrà attendere domenica prossima, invece, per vedere all’opera i neo aggregati Cini e Belotti, cui si è aggiunto in settimana anche Clarotto da Pordenone.

Jacopo Rubbi