Rugby. Cus in trasferta sul campo di Faenza

Penultima di campionato per il Cus, atteso dalla trasferta romagnola ospite di Faenza, fischio di inizio alle 15.30. Senza entrare nel merito di una scelta difficilmente interpretabile della della Federazione di far terminare la serie C a fine aprile (play off a parte), si viene da una serie di partite giocate a singhiozzo per gli impegni azzurri, cosicché il match odierno potrebbe nascondere più insidie di quelle che dice la classifica. Difficile tenere alta l’intensità con una classifica che non può dire altro se non finire bene la stagione: Dardani ha dovuto fare i conti con scarsi numeri in campo, ma oggi avrà pressoché tutti a disposizione con il recupero di Tani in prima a linea che consente a Bellunato di accomodarsi, almeno per la prima parte di gara, in panchina. Importante vedere pure Ippolito tra i 22, confermiamo che per la categoria resta un lusso; Namari sarà apertura a registrare una linea veloce che dovrebbe fare la differenza. Attenzione a Faenza, che in casa moltiplica gli sforzi e si ancora ad un gioco molto fisico, la differenza alla fine potrebbe farla la condizione atletica con una temperatura che si preannuncia estiva.