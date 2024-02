Rugby. Cus senza ostacoli contro Guastalla. Gara decisa già dopo l’intervallo

Salta con autorevolezza l’ostacolo Guastalla il Cus, che al Trevisani fa suo il match con un rotondo 43-5. In controllo sin dall’inizio i ragazzi di Dardani, che volevano ben figurare e cancellare la brutta prestazione dell’andata. A cercare il pelo nell’uovo ancora un po’ troppa indisciplina, ma il gioco ospite,soprattutto davanti, non era facile da contrastare: per questa giornata non è costata caro, per i prossimi due match sarà oggetto di lavoro segnato sul taccuino dello staff tecnico. Sugli scudi Gatti, autore di una tripletta, bravo ad aprire lo score dei suoi già al quinto. Bondoni arrotonda al piede, poi marca una meta subito dopo il bis di Gatti. Così a metà frazione il 19-0 mette il match sui giusti canali, ma gli ospiti non vogliono marcare semplice presenza e costruiscono buone spinte da touch. Il parziale del riposo recita 19-5, così per il bonus si devono attendere pochi minuti nella seconda frazione e la terza soddisfazione di Gatti. Nel finale Ferrara segna ancora due volte.