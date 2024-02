Rugby. Cussini al ’Trevisani’

Archiviata la prima sosta per il Sei Nazioni, torna la C di rugby ed il Cus ospiterà al Trevisani Guastalla con fischio di inizio alle 14.30. Contro i modesti ma arruffoni mantovani, all’andata è stata forse la più brutta partita dell’anno, spuntata di poco alla fine dopo aver sofferto in un match decisamente imperfetto. Motivazione di rivalsa condivisa sia dallo staff tecnico che dagli stessi atleti, che sanno di non essersi espressi al meglio. Ancora grossi problemi in prima linea, dove sarà richiesto l’ennesimo sacrificio a Cestari, che stavolta inizia, con Tani che va in panchina per onor di firma, supportati dalla legittima speranza di recuperare al più presto Bellunato e Dalla Porta.

Molto meglio nel resto del 15 iniziale, dove dietro ci saranno Gatti e Boggiani, con Namari estremo. Un occhio interessato al meteo che non dovrebbe essere dalla parte dei più tecnici, ovvero quella dei ferraresi. Dettami semplici e precisi per gli ottanta minuti: evitare di adeguarsi ai ritmi bassi e giocare con il maggior dinamismo possibile, questo al fine di essere traghettati al meglio ai prossimi impegni con Parma e Piacenza, le prime due della classe.

Jacopo Rubbi