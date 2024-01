Rugby: dopo il ko di Imola il discorso playoff si è molto complicato. Cus al Trevisani per il derby con Bologna

Torna al Trevisani il Cus per la seconda di ritorno ed alle 14.30 ospita Bologna cadetta. Ci saranno da eliminare, soprattutto a livello mentale, le scorie che la sconfitta di misura di Imola (dopo un primo tempo molto negativo e una ripresa in rimonta, che però non è bastata) ha lasciato in un gruppo che proprio in terra romagnola voleva riaprire il discordo play off, a dire il vero adesso impresa difficilissima da centrare.

Cugini rossoblu avversari ostici, da non sottovalutare come esperienza insegna verso gran parte delle squadre del girone: Dardani lascia a riposo Pasquali, non in perfette condizioni, così Susa torna all’antico ruolo di apertura, con Vespini e Gatti a cercare gloria sulle corsie laterali.

In terza si rivede dall’inizio Storti, che completa con Zingaro e Ippolito un reparto completo ed equilibrato.

Dalla panchina partirà Bellunato, con l’idea di mantenere, soprattutto in mischia, adeguata pressione per tutti gli ottanta minuti.

Sarebbe importante riprendere quanto prima il discorso con la vittoria, magari con bonus annesso, in vista degli impegnativi appuntamenti che vedranno opposti i ferraresi a Parma e Piacenza.

Jacopo Rubbi