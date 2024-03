Rugby. Dr Ferroviaria Under 12 in evidenza a Pietrasanta

Bella vittoria dei giovanissimi rugbysti Under 12 della Dr Ferroviaria Spezia in trasferta a Pietrasanta, al termine di un’ottima prestazione. Gli aquilotti di coach Leonardo Marchesin, sempre assieme agli Apuani Massa di Andrea Spadoni, hanno affrontato il Lucca Rugby vincendo nettamente 8-0 e successivamente contro una selezione formata da Versilia, Grosseto e Titani hanno prevalso per 5-3. Formazione Under 12, della Dr Ferroviaria Spezia: Alessio Bertella, Elia Balestri, Elia Casella, Damiano Conti, Riccardo Lattarulo, Francesco Marchini, Ashley Marchesin, Samuele Scarpuzzi. Degli Apuani Massa: Luca Spadoni, Silvio Santucci, Christian Ballerino, Alessio Dantongiovanni. Oggi, a Recco, alle 12 i Senior della Dr Ferroviaria Spezia incontreranno le Province dell’Ovest, seconda in classifica ‘Coppa Mari e Monti’ di serie C.