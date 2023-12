Rugby e solidarietà. Dal mondo della palla ovale un aiuto e Valdelsa Donna

Una importante iniziativa di solidarietà, quella portata avanti dalla squadra del Valdelsa Rugby, che ha ricevuto, allo stadio ‘Aldo Grassi’ di Gracciano, una delegazione Valdelsa Donna in occasione della consegna dell’attestato di donazione relativa all’iniziativa ‘Movember’, una campagna globale nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche della salute maschile, coinvolge milioni di uomini in tutto il mondo. Il club di colligiano di palla ovale ha portato avanti una vera e propria raccolta fondi, realizzata, come ha spiegato il tesoriere Federico Ferretti, in maniera divertente ed emozionante: "Abbiamo approfittato – ha spiegato – dell’edizione 2023 di ‘Touch Your Balls’, svoltasi lo scorso 24 novembre. L’evento consiste in una partitella di rugby touch, priva di placcaggi, aperta a tutti, e una successiva cena di beneficenza nella nostra Club House. Proprio la cena che ha seguito la partita ha rappresentato il culmine della serata, grazie alla quale è stato possibile raccogliere la considerevole cifra di 500 euro. L’intero importo è stato successivamente donato a ‘Valdelsa Donna’, associazione impegnata nella promozione della salute e nel sostegno a coloro che devono affrontare patologie tumorali dal 2007.