Rugby, Edoardo Gori annuncia il ritiro: ultima partita per l'ex-Nazionale

Prato, 13 maggio 2024 - Una carriera da predestinato, a dispetto dei numerosi infortuni che lo hanno limitato non poco. Ma anche per Edoardo Gori è arrivata “The last dance”: quella di venerdì prossimo, per il rugbista pratese, sarà l'ultima partita. E “Ugo” dirà basta dopo aver compiuto 34 anni lo scorso marzo, chiudendo così un lungo percorso non privo di soddisfazioni. Cresciuto nel Gispi prima e nei “vecchi” Cavalieri poi, proprio con gli allora “tuttineri” aveva avuto modo di mettere a referto 9 presenze nel massimo torneo italiano che all'epoca si chiamava “Super 10”, nel 2009/10. Poche apparizioni in campionato bastate tuttavia per far sì che il Benetton Treviso gli mettesse gli occhi addosso e lo portasse in Veneto. Un'avventura durata quasi un decennio quella con la franchigia veneta, dal 2010 al 2019. E sono stati i suoi “anni d'oro”, visto che il mediano di mischia classe 1990 ha avuto modo di vestire più volte la maglia della Nazionale e di rappresentare l'Italia in ben due edizioni della Coppa del Mondo di rugby (nel 2011 e nel 2015) senza dimenticare le convocazioni per i vari “Sei Nazioni”. Alla fine, con l'Italrugby (della quale è stato anche capitano, per alcune gare) ha messo insieme ben 69 “caps”. Da ormai un quinquennio si era trasferito al Colomiers, nella ProD2 francese, e soprattutto nelle prime stagioni era stato uno dei migliori giocatori della competizione cadetta. Insieme ai compagni aveva conquistato la promozione nel 2020, prima che la federazione transalpina decidesse di annullare la stagione a causa della pandemia. Non si concretizzerà invece, come speravano i più romantici a Prato, un suo ritorno al Chersoni in veste di giocatore: Gori dirà addio al rugby al termine dell'incontro fra Colomiers e Valence Romans del prossimo venerdì. Per un incontro che si annuncia già adesso dall'alto tasso di nostalgia.

G.F.