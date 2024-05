Rugby femminile. Le Karma Girls in campo

Sabato alle 15.30 e domenica al campo di rugby Elia Longarini di Villa Potenza debutterà la squadra maceratese del Karma Girls contro le Blue Crabs Falconara e le Ura Ancona in occasione del MC 5’s Touch – Trofeo italiano touch rugby. Torna così il rugby al femminile a Macerata dopo due anni, cioè da quando le ormai ex giocatrici del Banca Macerata Rugby sono confluite nella franchigia regionale Spartan Queens Montegranaro di Serie A. La società sentiva la mancanza di una quota rosa importante e, su iniziativa di alcune mamme del minirugby, c’è stata l’occasione di formare una squadra amatoriale di Touch Rugby, una forma di rugby senza contatto meno esigente atleticamente e più inclusiva. Il sindaco Sandro Parcaroli, gli assessori Riccardo Sacchi e Paolo Renna hanno ricevuto una rappresentanza della squadra formata da Emanuele Panunti, ds del Banca Macerata Rugby e tecnico delle ragazze, dalle giocatrici Sonia Sabbatini, Perla Mazzieri e Alessia Bitri. "Una mamma di due bambini del mini e dirigente del club – ricorda Panunti – mi ha chiesto se fosse possibile che lei ed altre madri potessero provare il rugby touch. Sono bastati solo pochi secondi per trasformare un’idea in un bellissimo progetto. A dicembre otto mamme si sono messe in gioco, creando un bel gruppo trainante che dopo quattro mesi conta 16 iscritte di tutte le età, sono universitarie, ex giocatrici o curiose che volevano provare questa esperienza".