Rugby. Festa al ’Mucchi’ con 800 atleti. Formigine, semifinale salvezza

Sono attesi 800 atleti, 16 club e 64 squadre suddivise nelle 4 categorie (Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12) oggi al campo di Colleragola per il 13° Torneo di minirugby Città di Modena – 12° Memorial Marco Mucchi, organizzato dal Modena Rugby e dedicato alla memoria dell’ex numero 5 biancoverdeblù Marco Mucchi, scomparso nel 2010 a soli 52 anni. Tanti i club prestigiosi al via: oltre ai padroni di casa del Generaliviaemiliaest ci saranno Carpi e Highlanders Formigine, Bologna 1928, Valorugby, Parma Young, Le Viole Amatori Parma, Imola Querce e poi dalla Lombardia ecco Amatori Union & Minirugby Milano, Milano, Parco Sempione e Viadana, oltre alle toscane Gispi Prato, Etruria Piombino e Livorno e poi i veneti del Petrarca Junior. Il torneo scatta alle 9.10 con la presentazione, poi dalle 9.30 via alla prima fase. In campo sarà sfida al Rugby Milano, che per tre edizioni di fila (nel 2019, prima del fermo imposto dalla pandemia, poi nel 2022 e nel 2023) si è aggiudicato il premio più ambito, quello di Superclub.

Serie B. Oggi gli Highlanders Formigine giocano il ritorno della semifinale playout alle 16 a Viterbo col Benevento, battuto 18-16 nell’andata. Chi vince si salva.