Rugby. Formigine, resa dei conti. Playout con Benevento

Si avvicina la resa dei conti per gli Highlanders Formigine che dopo l’ultimo posto in regular season domani alle 16 a Viterbo giocano l’andata della semifinale playout contro il Benevento per rimanere in Serie B. Sono 4 le squadre impegnate negli spareggi salvezza (le ultime dei 4 gironi) e le due vincenti delle semifinali si salveranno subito, mentre solo la perdente della finale fra le due sconfitte scenderà in Serie C. Nell’alta gara sono di fronte San Marco Venezia Mestre e Pro Recco (domani andata in Veneto, il 26 ritorno in Liguria), mentre la doppia sfida fra Formigine e Benevento si gioca con entrambe le gare a Viterbo, domani e domenica 26: inizialmente l’accordo era di giocare in gara unica, ma la protesta di Pro Recco e San Marco (che in finale avrebbero trovato una squadra più riposata) ha fatto cambiare ieri mattina.