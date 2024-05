Rugby. Giochi sportivi. La scuola ’Da Vinci’ alle finali nazionali

Doppia prestigiosa partecipazione alle finali nazionali dei Giochi sportivi studenteschi nel rugby per la scuola media ’Leonardo Da Vinci’ di Poggibonsi. Le formazioni maschili e femminili saranno di scena in Campania, a Paestum, per la manifestazione che vedrà impegnate compagini in rappresentanza di istituti da tutta Italia da oggi al 24 maggio. Con le insegnanti Giovanna Serni, Patrizia Celati, Matilde Marzi, Federica Bruscalupi, i portacolori della ’Leonardo Da Vinci’ cercheranno di mettersi in evidenza facendo fruttare nel corso della competizione il lavoro compiuto in palestra grazie alla collaborazione con Valdelsa Rugby. Squadre di dieci atleti ciascuna, composte dai segueti effettivi.

Maschile: Brando Bastiani, Gabriele Boldrini, Niccolò Carlucci, Tommaso Giannini, Dario Grillandini, Marco Guerranti, Enrico Meniconi, Luca Mezzetti, Davide Milano, Alberto Nigi.

Femminile: Essra Ben Ouada, Emma Calosi, Alessia De Vito, Agata Fusi, Margherita Gambelli, Elettra Martelli, Elettra Mezzetti, Amaranta Razzanelli, Alexandra Viani, Iris Grillandini.