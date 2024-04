Rugby giovanile: a Parma. Memorial Mussini, ci sono applausi per tutti

Alla Cittadella del Rugby, a Parma, i gruppi del minirugby e dell’under 14 sono scesi sul terreno di gioco nell’ambito del terzo Memorial Leonardo Mussini. Quasi 2.000 atleti erano presenti per un evento unico e indimenticabile. Si è trattato di una giornata di festa con tanto rugby, divertimento e nuove amicizie. L’under 8 gioca con gli amici del Faenza. L’under 14 era formata, grazie al progetto di tutoraggio iniziato per questa stagione, da ragazzi di Imola Rugby - Querce Rugby, Castel San Pietro Rugby e Faenza Rugby. Tutti invece targati Imola Rugby - Querce Rugby gli atleti di under 10 e under 12. Il primo torneo dell’anno per i nostri ragazzi si conclude con tanti sorrisi e buoni piazzamenti. Per finire, un grande terzo tempo con tutti gli atleti scesi in campo.

m.m.