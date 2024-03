Rugby giovanile: alle 14.10 via ai match eliminatori. A Pieve c’è il torneo Carwyn James

Appuntamento con il rugby internazionale a Pieve di Cento. Oggi pomeriggio allo stadio Sgorbati va in scena la 17esima edizione del torneo Carwyn James dedicato alla categoria Under 16. Oltre a Pieve di Cento, padrone di casa e organizzatore della manifestazione parteciperanno 2 squadre gallesi, il Cobra Rugby Club e il Maes Y Gwendraeth, oltre al Monti Rovigo Junior, il Romagna e il Valdinievole. Le formazioni partecipanti sono state divise in due gironi all’italiana da 3, con Rovigo, Romagna e Maes Y Gwendraeth nel concentramento A e Pieve, Valdinievole e Cobra Rugby Club nel B. Sui due campi si disputeranno sfide di 20 minuti nella fase di qualificazione e 30 per le finali. Si comincia alle 14.10 con i gironi, in base alla posizione finale si giocheranno poi le finali 5-6 posto, 3-4 e infine quella per il 1-2 che assegna il trofeo. Dalle 17.10 le premiazioni e a seguire il classico terzo tempo che vedrà la partecipazione di tutte le squadre presenti.