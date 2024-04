Rugby giovanile. La Fortitudo prepara la festa alla ’Birra’

Rugby giovanile in festa. Organizzato dalla Fortitudo Rugby, al Birra Stadium nella parrocchia Nostra Signora della Pace, in via Triumvirato, domani va in scena il terzo torneo di minirugby Don Raffaele Mariotti. Si comincia alle alle 11 con l’iniziativa Fun For Children riservata a prime mete e Under 6.

Per tanti bambini sarà l’occasione di provare per le prima volta la gioia della partita. Gioia, tranquillità e armonia sono le parole chiavi che accompagneranno i giovanissimi rugby che giocheranno insieme sul campo parrocchiale.

Dalle 16 sarà il turno della seconda fase del torneo con Under 8 e Under 10. Una giornata all’insegna dello sport e del divertimento che raccoglierà sul campo parrocchiale della Birra circa 140 bambini.