Rugby giovanili UNDER 16. Dal campionato di elite nazionale al torneo di Cesena, stagione d’oro per Fano

Bella affermazione per il settore giovanile del Fano rugby e in particolare per la formazione Under 16, la quale saputo mettere a frutto la grande esperienza maturata quest’anno nel campionato Élite nazionale. La squadra fanese si è infatti imposta al 2° Torneo di rugby Città di Cesena, Memorial Giorgio Marchi a cui partrecipavano diverse formazioni di livello. I ragazzi allenati da Annunzio Subissati hanno mostrato sul campo, e contro avversari quotati, importanti progressi sia sotto l’aspetto del gioco che della tenuta mentale.

Nella rassegna giovanile cesenate hanno accusato solo un piccolo calo di concentrazione nella seconda gara pareggiata 0-0 contro gli Highlanders Formigine (Modena). I rossoblù hanno comunque staccato il pass per la finale in virtù della miglior differenza punti nel proprio triangolare, nel quale avevano esordito infliggendo un perentorio 26-0 al Ravenna. Nella sfida per l’assegnazione del trofeo hanno poi sfoderato una grossa prestazione sotto ogni aspetto, come testimonia il netto punteggio con il quale si sono imposti (33-0) contro i lombardi del Lambro. Si è invece conclusa al terzo posto l’avventura dei ragazzi della società del presidente Giorgio Brunacci, in campo col Pesaro Rugby nell’Interregionale Livello 1 categoria per gli Under 18.

