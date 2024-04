RUGBY. Gispi, ecco il derby con i Cavalieri B

Un confronto fra due formazioni in salute, che stanno disputando una stagione più che positiva. E che contano di continuare su questa strada, chiudendo l’annata nel migliore dei modi. Il rugby pratese sarà insomma il vero protagonista dell’ottava giornata della fase interregionale del campionato di serie C: a Coiano, andrà infatti in scena il derby fra Gispi Tigers e la "cadetta" dei Cavalieri. Un confronto fissato per le 15,30 di dopodomani, che è di fatto uno scontro al vertice: i Cavalieri "B" di Lorenzo Calamai occupano la prima posizione del raggruppamento con 25 punti e sognano la promozione in serie B, dopo aver regolato Firenze. Per contro, gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini (foto) sono terzi a quota 21: nello scorso turno hanno annichilito in trasferta i Mascalzoni del Canale, cogliendo la quarta vittoria stagionale. Si profila quindi una stracittadina entusiasmante.