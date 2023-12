Rugby. Gispi Tigers, obiettivo centrato con la quinta posizione nella classifica toscana

Sei vittorie conquistate in sette partite complessive, per un rendimento che ha garantito al club la quinta posizione a livello toscano nel ranking. Il comitato toscano della Fir ha ufficializzato nei giorni scorsi la graduatoria di questo primo scorcio stagionale e i Gispi Tigers hanno, se non altro, centrato il primo obiettivo. Gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini si sono piazzati alle spalle di Unione Rugby Firenze, Cavalieri Union "B", Vasari Arezzo e Mascalzoni del Canale, ma senza lo stop maturato di misura proprio contro i Mascalzoni avrebbero guadagnato probabilmente un piazzamento migliore. Poco male, considerando che quello stop arrivò a pochi giorni dall’alluvione del mese scorso e che i rugbisti pratesi furono ad un passo dal vincere la gara pur non avendo avuto modo di allenarsi a causa dei risvolti dell’evento atmosferico. Tenendo conto di tutto ciò, emerge quindi la descrizione di una squadra che mira a recitare un ruolo da protagonista nella Serie C 2023/24, con la seconda fase della competizione che inizierà il prossimo gennaio. Ci sono squadre più attrezzate per la promozione in Serie B, ma i Tigers hanno comunque tutte le carte in regola per disputare una stagione dignitosa e più che positiva come quella chiusasi la scorsa primavera. "Sul piano agonistico, lavoreremo per confermare il buon piazzamento dell’ultimo torneo – ha più volte ricordato Boscolo – tenendo ben presente quale sia la strada da seguire: dare spazio ai giovani e far ritrovare la passione per i rugby a sportivi esperti che per diverse ragioni avevano detto ’basta’, ma che sul campo possono ancora dare tanto".

Giovanni Fiorentino