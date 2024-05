RUGBY. Gori: "In Azzurro emozioni uniche»

"E’ stato un viaggio incredibile. Ho ancora vivo nella mia mente il momento che ho indossato la maglia azzurra con le nazionali giovanili, il primo cap con la Nazionale Maggiore. Tutti i momenti vissuti insieme ai miei compagni durante il Sei Nazioni, l’emozione della Rugby World Cup e la storica vittoria contro il Sudafrica". E’ il commiato di Edoardo Gori, che una settimana fa giocava con il Colomiers la sua ultima partita di rugby, prima ritirarsi, all’età di 34 anni. Una carriera iniziata da bambino nel Gispi, per poi passare ai Cavalieri e debuttare da professionista a vent’anni nemmeno compiuti con gli allora "tuttineri", nel Super10 2009/10. Ma il suo pensiero è stato soprattutto per l’Italia, che ha rappresentato in ben 69 occasioni. "Ho apprezzato tutti i momenti che ho trascorso in raduno. La Nazionale mi ha dato tanto e ho dato tutto me stesso onorando la maglia ogni singolo minuto in allenamento e in campo – ha chiosato "Ugo" - ingrazio tutto lo staff che ha creduto in me e che mi ha concesso di vestire i colori azzurri. Auguro ad ogni rugbista di poter vivere queste emozioni".

Giovanni Fiorentino