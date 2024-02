RUGBY. I Berserker partono alla grande al trofeo Gesi. Decisivo Burgassi su calcio di punizione

Parte alla grande il percorso del Trofeo Gesi per i Berserker che vincono 25-24 in trasferta contro il Kontado. Una gara molto tosta fin dai primi minuti di gioco. I locali mettono in mostra subito la loro fisicità e una difesa non eccellente dei Berserker permette ai padroni di casa di rimanere avanti fino all’ultimo minuto. Per i Berserker vanno a segno: capitan Goretti, servito dal 10 Rizzello, Allessandri Matteo, Niccolini e Burgassi. All’80’, i Berserker ottengono un calcio di punizione che Burgassi trasforma nei 3 punti necessari per sorpassare Kontado sul tabellone. Cinque punti importanti per partire col piede giusto. Formazione: Giorgi, Lassi, Cavallaro, Simoncini D., Vincelles, Cameli, Goretti, Fanciullacci, Banti, Rizzello, Goldman, Alessandri Mat., Alessandri Mar., Burgassi, Niccolini. Allenatore: Firenzani.