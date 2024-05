Rugby. I Diavoli a Viadana saranno spinti dall’affetto dei baby delle giovanili

La storia del rugby reggiano passa da Viadana. Il derby del Po non è mai stato infatti così importante come quello di domani (ore 17): allo stadio Zaffanella il Valorugby Emilia darà vita a un match che potrebbe segnare un momento epocale nella storia dei Diavoli.

Mai infatti i reggiani sono riusciti ad approdare alla finale scudetto. A Viadana, contro i dominatori della regular season, per i Diavoli ci sarà un solo risultato a disposizione: la vittoria. Perché Viadana, avendo superato Colorno con il punto di bonus (cosa non riuscita a Reggio), potrà contare anche sul pareggio per centrare la finale.

Di sicuro la squadra di coach Marcello Violi farà di tutto per regalare al presidente Grassi e ai tanti tifosi reggiani al seguito un sogno chiamato finalissima (in programma il 2 giugno a Parma).

Come d’abitudine la società reggiana non lascia nulla d’intentato e sono in programma numerose iniziative in vista del match: domani alle 12 tutto il settore giovanile è alla Canalina per un mini torneo di “touch rugby” insieme ai genitori tesserati Fir. Sarà un modo collettivo di stringersi attorno alla prima squadra che partirà in pullman proprio dalla Canalina direzione Viadana dove poi alle 17 sarà raggiunta da tutti i partecipanti alla mattinata.