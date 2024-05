RUGBY. I Gispi Tigers in trasferta a Firenze

Chiudere al meglio una stagione sin qui positiva, consolidando l’attuale terza piazza in classifica. E’ l’obiettivo con cui i Gispi Tigers affronteranno in trasferta l’Unione Rugby Firenze, nella nona giornata del campionato di Serie C di rugby, per quel che riguarda la fase interregionale del torneo. Un incontro che prenderà il via alle 15,30 di dopodomani e che vedrà gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini vedersela con la seconda forza del raggruppamento: le due squadre sono separate in graduatoria da sei punti, anche se i Tigers hanno disputato una gara in più rispetto ai rivali. Il cammino di Doni e compagni è comunque stato fin qui piuttosto netto: quattro vittorie ed altrettanti stop, 197 punti messi a segno e 119 subìti per un rendimento che ha regalato il terzo posto. Solo la formazione cadetta dei Cavalieri e Firenze, appunto, hanno fatto registrare numeri migliori. Anche per questo UR Firenze – Tigers sarà un incontro interessante, sicuramente il vero "big match" della domenica.

Giovanni Fiorentino