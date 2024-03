Rugby: i rossoblù, che hanno vinto 19-8, hanno dominato il match. Imola fa la voce grossa a Forlì. Romano e Martinelli i trascinatori

L’Imola Rugby, in trasferta, batte il Forlì col punteggio di 19-8 nella penultima giornata del campionato di serie C promozione. Gli ospiti si presentano in campo con una formazione rimaneggiata a causa dei tanti infortuni. Passano 15 minuti e una meta subita per mettere insieme le idee e dominare poi la partita. Apre le danze la squadra locale con una palla recuperata a seguito di una touche sbagliata da Imola, poi i rossoblu iniziano a giocare e segnano due mete con Romano nel primo tempo, grazie al dominio in maul, e ad inizio secondo tempo con Carnevali, grazie al buon gioco di Martinelli e Gallo. Martinelli trasforma due calci su tre.

I rossoblù torneranno in campo, per l’ultima gara della stagione, domenica 7 aprile in casa contro il Guastalla. Nel frattempo proseguono le attività: dopo la giornata del 17 marzo, per Lom a Merz, fino al 31 marzo la sede dell’Imola Rugby diventerà "Punto Vendita IOR". Recandosi allo Zanelli-Tassinari sarà possibile acquistare le uova di Pasqua e le colombe Ior, il cui ricavato sarà destinato all’Istituto Oncologico Romagnolo.

m.m.