Rugby. Il Banca Centro Cus Siena battuto in casa. Al ‘Grassi’ vince San Benedetto del Tronto

Una partita difficile, per il Banca Centro Cus Siena all’Aldo Grassi di Gracciano contro l’Ur San Benedetto del Tronto. I bianconeri hanno avuto nelle prime azioni l’opportunità di prendere il largo grazie a due punizioni calciate da Filippo Bartolomucci di cui una sola è andata al centro dei pali; la manovra dei senesi è sembrata convincente ma, come accaduto spesso, poco redditizia in termini di punti. Gli ospiti si sono affacciati per la prima volta in attacco al 31’ arrivando però fino in meta (3-7); gli ultimi minuti della prima frazione hanno poi riservato bellissimi sprazzi di gioco bianconeri e, grazie a una nuova punizione e a una meta di Bartolomucci, le squadre sono andate al riposo sul punteggio di 11-7. L’inizio del secondo tempo ha riservato prima una punizione in favore dei marchigiani, poi la meta di Castagnini (18-10). Quando i senesi stavano dimostrando di poter portare a casa la partita, complici una serie di decisioni confuse e contestate dell’arbitro marchigiano Gargamelli, il San Benedetto ha compiuto il sorpasso (18-20). Nelle ultime, concitate e caotiche azioni è arrivato il primo cartellino giallo della partita per Tanzini con annessa meta tecnica per placcaggio (per 79 minuti il direttore di gara aveva lasciato correre su molti episodi ben più gravi). Sul 18-27 i senesi hanno rischiato di non prendere neanche il punto di bonus difensivo, un’autentica beffa, ma Filippo Bartolomucci, con una punizione a pochi secondi dalla zona rossa, ha fissato il risultato sul 21-27. Unica nota positiva di giornata oltre alla vittoria del Valdelsa Rugby (12-24) sul campo del Clanis Cortona, che ha ripagato di tanti sacrifici la società che ospita i bianconeri. Appuntamento domenica 11 febbraio a Gubbio per un’altra gara difficile e importantissima in ottica classifica.