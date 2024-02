Rugby. Il carpigiano Nocera va al Sei Nazioni

Il carpigiano Matteo Nocera, pilone destro in forza alle Zebre Parma, è stato convocato dal ct azzurro Gonzalo Quesada per il Sei Nazioni, in cui l’Italia debutterà domani all’Olimpico di Roma con l’Inghilterra. Nocera, che era già stato convocato anche dal precedente ct Kieran Crowley senza mai debuttare, dovrà comunque attendere ancora per l’esordio vero e proprio visto che con l’Inghilterra non è stato inserito né tra i quindici titolari e nemmeno in panchina. Il mirino è sulla seconda gara, dell’11 febbraio a Dublino contro l’Irlanda. Nocera, classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Modena Rugby dove è rimasto fino all’Under 18, ha completato la sua formazione nell’Accademia Nazionale ’Ivan Francescato’ approdando prima in Top10 nelle Fiamme Oro, poi alle Zebre, franchigia federale dove attualmente gioca.