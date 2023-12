Rugby. Il Cus chiude il 2023 in trasferta a Carpi

Ultimo impegno dell’anno solare, che combacia con il giro di boa del campionato, per il Cus Ferrara atteso dall’inedita trasferta di Carpi. Si giocherà in anticipo alle 12.30 su richiesta dei biancorossi di casa allo stadio del rugby Dorando Petri. Allenati da Ivanciuc, i modenesi in casa hanno già giocato per 5 volte uscendo vittoriosi in tre occasioni: trasferta da non sottovalutare al cospetto di una squadra giovane che ama giocare e che ha forse negli uomini contati del reparto pesante il proprio tallone d’Achille. Dal canto suo Dardani schiera il quindici iniziale che bene ha fatto con Faenza con il solo De Paoli a terza centro come unica novità. Davanti inizieranno Rimessi e Bellunato con Benini tallonatore cercando di mettere subito grossa pressione ed innescare la linea veloce. Bondoni sarà ancora ala con Maratini estremo mentre alla collaudata coppia di centri Susa- Squarzoni verrà chiesto di limitare le incursioni del secondo centro avversario. Vietato sbagliare per non perdere terreno ed approcciare al meglio il primo impegno del nuovo anno ad Imola, con il chiaro obiettivo di tenere ancora aperto il discorso secondo posto.